Rita Ribeiro comemora sete anos de 'Tecnomacumba' hoje no HSBC Brasil

Rita Ribeiro divulgará o projeto Tecnomacumba em show nesta sexta-feira, 4, no HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio). Participam da apresentação, os cantores Zeca Baleiro e Chico César.

No repertório estão previstas as músicas que fazem parte do disco Tecnomacumba, além de Mamãe Oxum, música de domínio público gravada por Zeca Baleiro e Caxambu, já cantada por Almir Guineto. Tecnomacumba é quarto disco da cantora maranhense.

Serviço

Rita Ribeiro

Quando: 4 de fevereiro, sexta-feira às 22h

Onde: HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antonio)

Quanto: ingressos de R$ 40 a R$ 80 pelo site ou na bilheteria do HSBC Brasil