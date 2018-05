Rita Pavone passa mal durante show em São Paulo, mas confirma apresentação no Rio

A cantora italiana Rita Pavone, de 72 anos, passou mal durante seu show na noite de quinta-feira, 17, em São Paulo, e precisou deixar o palco carregada.

A intérprete de Datemi Um Martello se sentiu mal enquanto executava a última canção do show, que durou cerca de 1h30. Ela recebeu ajuda de sua backing vocal e precisou ser carregada no colo por seu filho. A assessoria de imprensa do Tom Brasil, onde o espetáculo ocorreu, disse que a cantora sofreu uma queda de pressão, mas já passa bem.

A musa italiana estava afastada dos palcos há anos e voltou a fazer turnês em 2013. No Brasil, ela se apresentou em Porto Alegre e Curitiba nos últimos dias, e tem mais um show marcado para sábado, 19, no Rio de Janeiro, que está confirmado.