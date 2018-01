Rita Lee faz show gratuito em homenagem a padroeiro do Rio Em homenagem a São Sebastião, padroeiro do município do Rio de Janeiro, a cantora Rita Lee fez show gratuito, neste sábado, na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Para o repertório, Rita escolheu músicas que marcaram sua carreira, como "Ôrra meu" e "Desculpe o auê". A cantora aproveitou a oportunidade para também celebrar os 60 anos de idade e gravar imagens para uma caixa de DVDs comemorativos de seus 40 anos de carreira, com lançamento previsto para este ano.