Rita Lee divulga contracapa de sua autobiografia

Rita Lee divulgou nesta sexta-feira, 7, a contracapa de sua autobiografia, que será lançada pela Globo Livros no final de outubro. A cantora exibiu a foto em suas redes sociais. Ela aparece com os cabelos brancos, como tem usado nos últimos anos. O livro se chamará "Rita Lee - Uma Autobiografia". Rita Lee assinou contrato com a editora e aproveitou para customizar a capa do livro, que trará o cabelo dela pintado de vermelho com uma canetinha. Os cabelos cor de fogo foram a marca registrada da roqueira durante muitos anos.