Rita Lee canta seus sucessos em show no Credicard Hall

Os últimos anos não parecem ter sido muito fáceis para Rita Lee: em 2008, seus instrumentos foram roubados, o que levou ao cancelamento de uma leva de shows. No ano seguinte, ela rompeu um tendão do ombro. Resultado: mais shows cancelados, inclusive o que seria em São Paulo. O que acontece com a rainha do rock? "Dear... 2009 foi um ano ‘Darth Vader’ para mim. Só faltou a casa pegar fogo (toc, toc, toc). Dizem que a vida é o que acontece quando você está fazendo outros planos", diz ao Guia.

Pode ser apenas coincidência, mas a maré de azar coincidiu com uma leva de homenagens - destas que costumam fazer quando o artista já se foi. No Prêmio Multishow, por exemplo, organizaram uma retrospectiva de sua vida e carreira. Já no show ‘Accenture Performances’, artistas como Paula Toller e Ed Motta lembraram o repertório da roqueira.

Sempre rebelde, ela prefere ver tudo com bons olhos: "Isso me faz lembrar que 2009 não foi só m****." Então, vá vê-la tocar e cantar (bem viva) as músicas que estariam no show do ano passado, neste fim de semana, no Credicard Hall. E que 2010 seja melhor. "Não sou de expectativas, o que vier de bom é lucro."

Credicard Hall (3.800 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, 2846-6010. Sexta, 5, e sáb., 22h. R$ 60/R$ 160.