Rita Lee anuncia que vai parar de fazer shows

Quarenta e dois anos depois do lançamento de seu primeiro álbum solo, Rita Lee afirmou que vai parar de fazer shows. A cantora de 64 anos fez o anúncio na noite de sábado, 21, durante uma apresentação no Circo Voador, no Rio. Na manhã de domingo, ela confirmou a informação em sua página no Twitter, onde alertou que continuará a fazer música.

O último show da cantora está marcado para o próximo sábado, 28, em Aracaju. Em seu site oficial, não há informações sobre outras apresentações.

Fãs e outros artistas lamentaram a aposentadoria parcial de Rita Lee nas redes sociais. No Twitter, Claudia Leitte escreveu: "Querida Rita, você pode deixar os palcos, mas, vai continuar DIVA enquanto houver música. Eu te amo!"