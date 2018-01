Ringo Starr, Lenny Kravitz e Gene Simmons lamentam a morte de B. B. King

A morte de B. B. King tem causado grande comoção entre os músicos do mundo inteiro. Ringo Starr, Lenny Kravitz, Snoop Dog, Genne Simmons e outros artistas lamentaram a perda do rei do blues na noite desta quinta-feira, 14, em Las Vegas nos Estados Unidos.

"BB, qualquer um poderia interpretar mil notas e nunca chegar a dizer o que você dizia com apenas uma delas. #RIP", escreveu no Twitter o músico Lenny Kravitz.

O cantor canadense Bryan Adams também fez sua homenagem no Twitter: "RIP BB King, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, talvez o melhor. Ele podia fazer mais que qualquer um com apenas uma nota".

"Deus abençoe B. B. King. Paz e amor para sua família", escreveu Ringo Starr. "Estou muito triste. Descanse em paz, B. B. King", afirmou o baixista do Kiss, Gene Simmons.

Veja outros artistas que também se manifestaram nas redes sociais:

Kelly Clarkson, cantora, no Twitter: "Quando ouvi B.B. King pela primeira vez, ele estava cantando 'The Thrill Is Gone'. A maneira como ele tocou e cantou trouxe lágrimas aos meus olhos." #RIPBBKing

Snoop Dogg, rapper, no Instagram: "Descanse em paz, B. B. King."

Hugh Laurie, ator e músico, no Twitter: "Oh, Deus. BB King. Deixem os tempos tristes passarem."

Samuel L. Jackson, ator, no Twitter: "Toque uma música do B.B. King hoje e lembre-se dele! RIP Mr King e obrigado por toda a ótima música!!"

Yves Jean, cantor, no Twitter: "Nós perdemos uma lenda hoje. B.B. King que ele descanse em paz."

Lulu Santos, cantor, no Twitter: "A emoção se foi. Obrigado Riley B. King. Descanse em paz"

Lobão, cantor, no Twitter: "Meu Santo Deus! B B King se foi! B B King morreu!"