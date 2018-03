Ringo Starr faz shows no Brasil em 2015

Ele pode não ser seu Beatle favorito, mas com certeza é um dos grandes: Ringo Starr volta ao Brasil em fevereiro de 2015 para dois shows, um em São Paulo e um no Rio, com a sua All Star Band.

Os shows estão marcados para o dia 26 de fevereiro, no HSBC Brasil, em São Paulo, e para o dia 27 de fevereiro, no Vivo Rio, no Rio.

As apresentações entraram na agenda do músico que faz uma turnê pela América Latina entre fevereiro e março do ano que vem. Ringo vai passar por República Dominicana, Porto Rico, Chile, Colômbia e México. A informação foi divulgada pelo programa Oppenheimer Presenta, da CNN Latina, e também pelo Grupo Tom Brasil.