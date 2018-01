Ringo Starr exibe suas fotos na National Portrait Gallery, em Londres

O baterista dos Beatles, Ringo Starr exibirá a partir desta quarta-feira, 9, uma série de fotos exclusivas na National Portrait Gallery, em Londres, feitas pelo próprio artista e que vão desde sua infância até sua relação com os outros membros da banda.

"Estas são as fotos que ninguém mais poderia ter tirado. Levava a câmera comigo grande parte do tempo", comentou o músico, que abre pela primeira vez seu arquivo pessoal. Ele lança dia 21 o livro Photograph by Ringo Starr, pela Genesis Publications, no Reino Unido.

A mostra dá uma visão sem precedentes da vida de um dos maiores músicos do mundo, que com sua câmera registrou a história de quatro meninos de Liverpool "tentando viver uma vida normal no meio do frenesi que nos rodeava".

"Sempre adorei tirar fotos. Todos os Beatles tinham câmeras - acho que compramos tudo em nossa primeira tour pelo Japão - mas eu já fazia fotos algum tempo antes disso", comentou.

Ringo Starr relatou que o grupo sempre teve algum fotógrafo os acompanhando, como Dezo Hoffman e Bob Freeman, que fizeram várias fotos dos Beatles para as capas de seus discos.

No entanto, Ringo teve a oportunidade de fotografá-los fazendo seu trabalho, assim como registrar momentos em originais e inéditas que apresentam "uma perspectiva única desse incrível período" de suas vidas.

"Espero que desfrutem de algumas lembranças únicas dos Beatles comigo", exclamou sobre as imagens, que estarão expostas durante quatro semanas.

A National Portrait Gallery informou que 20 dos retratos poderão ser comprados, como parte de uma edição limitada, por 1.900 libras cada (R$ 11.500).

O novo livro de fotografia Photograph by Ringo Starr estará também disponível para venda, exclusivamente na galeria londrina, duas semanas antes de sua publicação.

"O livro e as impressões são um fantástico registro dos primeiros anos de Ringo e de sua estreita relação com Paul, John e George", concluiu Perry Bushell, da National Portrait Gallery.