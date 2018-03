Ringo Starr é nomeado Cavaleiro do Império Britânico

Ringo Starr foi nomeado nesta terça-feira, 20, pelo Duque de Cambridge Cavaleiro do Império Britânico, em uma cerimônia que aconteceu no Palácio de Buckingham.

O ex-membro do mítico quarteto de Liverpool The Beatles assegurou que é "uma honra e um prazer" ser "considerado e reconhecido" pela sua música e pelo seu trabalho beneficente, já que ama ambas as coisas.

Starr, de 77 anos e cujo verdadeiro nome é Richard Starkey, compareceu à cerimônia acompanhada de sua mulher, Barbara Bach, com quem se casou em 1981.

A distinção ocorreu 21 anos após a do beatle Paul McCartney, que a recebeu em 1997, e 53 anos depois que os quatro membros da banda - John Lennon e George Harrison - foram nomeados Membros do Império Britânico (MBE).

Em 1969, Lennon devolveu sua condecoração à monarca britânica como protesto pelo apoio do Governo britânico à invasão americana do Vietnã.