Ringo Starr comemora 77 anos com festa e o anúncio de novo álbum

O músico e compositor britânico Ringo Starr completa 77 ano nesta sexta-feira, 7, com um festa em Los Angeles com todos seus amigos e familiares, mas a data também será comemorada em outras cidades do mundo.

Ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, que nasceu em Liverpool em 7 de julho de 1940, convocou esta comemoração uma vez mais sob a lema "Paz e amor", na Capital Records Tower, onde estará rodeado dos grandes personagens da música e do espetáculo.

O evento contará com as atuações do próprio Ringo e dos músicos Don Was, Van Dye Parks, Jenny Lewis e o conhecido teclista Michael Bearden.

Entre os convidados também estão David Lynch, os humoristas Richard Lewis e Howie Mandell, e os atores Jeremy Piven, Bud Cort e Ed Begley Jr.

Além disso, serão celebrados outros eventos em sua homenagem ao redor do mundo, incluindo no Cavern Clube de Liverpool e nos estúdios de Abbey Road em Londres.

O objetivo de Starr ao convocar esta comemoração mundial é propagar o amor e a paz, e chamar seus fãs a compartilhar mensagens positivas nas redes sociais através da hashtag #Pazyamor.

No próximo dia 15 de setembro será lançado o 19° disco do artista, intitulado Give More Love, que inclui dez temas novos que foram gravados no estúdio da sua casa em Los Angeles e no qual participaram artistas como Paul McCartney, Joe Walsh e Steve Lukather.

Give More Love também inclui quatro temas acrescentados, uma nova versão de Back Off Boogaloo, e You Can't Fight Lightning, Photograph e Don't Pass Me By, canções baseadas nas atuações do evento "Paz e amor" que realizou em 2016. EFE