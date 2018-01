Rincon Sapiência é o convidado da semana no podcast 'Refrão'

O rapper paulistano Rincon Sapiência é o convidado desta semana do podcast semanal de música do Estadão, o Refrão. O rapper veio aos estúdios da redação para falar sobre Galanga Livre, o primeiro disco completo da sua carreira de 15 anos no hip hop de São Paulo.

O podcast pode ser ouvido no blog Estadão Podcasts (clique aqui para ouvir), ou pelos aplicativos de podcasts para iOS e Android — basta procurar por "Refrão Estadão", assinar, e receber direto no seu celular todas as quartas-feiras.

No início do mês, ele concedeu uma entrevista à TV Estadão, veja:

E no final de junho também foi destaque no Caderno 2, clique aqui para ler a entrevista.