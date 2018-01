Rihanna vai receber prêmio da MTV pelo conjunto da obra

NOVA YORK - A cantora Rihanna vai receber um prêmio da MTV pelo conjunto de sua obra na cerimônia do Video Music Awards (VMA) no próximo dia 28, informou o canal nesta quinta-feira, 11, unindo-se a nomes como Kanye West, Madonna e Beyoncé.

O prêmio Michael Jackson Video Vanguard é a maior honraria da indústria de vídeos musicais e reflete o impacto de um artista não só na música, mas na cultura pop, na moda, no cinema e na filantropia.

Rihanna, de 28 anos, já recebeu duas vezes o cobiçado prêmio de vídeo do ano na festa anual da MTV e oito prêmios Grammy, com mais de 61 milhões de discos vendidos. A intérprete de Umbrella também criou a Clara Lionel Foundation, que trabalha para melhorar os serviços de saúde e de cultura em sua terra natal, Barbados, e em outros países.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rihanna também irá se apresentar na cerimônia em Nova York, na qual foi indicada para quatro VMAs pela canção Work com o rapper canadense Drake e por sua colaboração com Calvin Harris em This is What You Came For.