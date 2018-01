Rihanna vai comandar reality show sobre moda

SÃO PAULO - Rihanna será a nova produtora executiva de um reality show sobre moda no Reino Unido. Segundo informações da Us Magazine divulgadas nesta sexta-feira, 27, a cantora fará aparições esporádicas no programa ainda sem nome.

A atração estreará no canal Sky Living e vai ser apresentada pela vocalista do Girls Aloud, Nicola Roberts. O programa, em termos de formato, seguirá a mesma linha do famoso Project Runway.

A artista estará envolvida também na escolha dos participantes que, aos longo dos episódios, vão ter diversas tarefas.

Ainda de acordo com a Us Magazine, os designers do reality terão de criar um figurino de palco exclusivo para a performance de Rihanna no festival Wireless, no Hyde Park, que acontece na Inglaterra no mês de julho.

"Sempre tive um grande amor pela moda. É uma constante inspiração na minha vida e é uma das razões que me levou a ser a pessoa que sou hoje", revelou a cantora em um comunicado postado no site da Sky Living.