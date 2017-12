Rihanna recupera o primeiro lugar da parada de discos nos EUA

LOS ANGELES (Reuters) - A estrela do R&B Rihanna recuperou o primeiro lugar da parada norte-americana de discos Billboard 200 nesta segunda-feira, 21, superando Adele e Justin Bieber numa semana de pouco movimento de vendas.

Anti, o oitavo disco de Rihanna, subiu da terceira para a primeira colocação ao vender 54 mil unidades entre álbuns, músicas e streaming, de acordo com a Nielsen SoundScan. O álbum já vendeu quase 300 mil discos nos Estados Unidos desde o seu lançamento em fevereiro. Além das vendas, um milhão de cópias foram dadas para fãs que assinaram a plataforma de streaming Tidal.

A turnê de Anti começou na semana passada e irá para a Europa no verão (do hemifério norte).

Numa semana em que nenhum disco chegou perto das cem mil unidades, o álbum 25 da cantora britânica Adele ficou em segundo lugar com mais 51 mil cópias vendidas. Purpose, do astro canadense Justin Bieber, subiu duas posições para a terceira colocação com 48 mil unidades.

As únicas novidades no top 10 da Billboard 200 nesta semana foram Incarnate, da banda de rock pesado Killswitch Engage, que ficou em sexto, e 3001: A Laced Odissey, do grupo de hip-hop Flatbush Zombies, em décimo.