Rihanna passa à frente de Lady Gaga e é nova rainha do Facebook

Redação Central, 15 jul (EFE).- A cantora Rihanna segue somando pontos em sua carreira e nesta sexta-feira acaba de se tornar a nova rainha do Facebook, após arrebatar a coroa de Lady Gaga.

Embora a majestade da rede social continue sendo o rapper Eminem, com mais de 43 milhões de seguidores em seu perfil oficial, Rihanna já soma mais de 40,6 milhões de fãs, um número que nesta tarde continua aumentando, superando por pouco mais de 30 mil pessoas a excêntrica cantora de Nova York.

Por outro lado, a intérprete de "Bad Romance" e "Judas" segue ostentando a primeira posição em outra rede social, o Twitter, com mais de 11 milhões de seguidores, muito longe da caribenha, que é seguida por pouco mais de 6 milhões de pessoas.

Junto com seu volume de receita, o poderio de Lady Gaga nas redes sociais foi um dos elementos determinantes para que a revista "Forbes" a apontasse recentemente como a famosa mais poderosa do mundo, na frente da apresentadora Oprah Winfrey.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Steffani Joanne Angelina Germanota, nome real da artista, foi protagonista de outros marcos históricos, como vender mais de um milhão de cópias do álbum "Born This Way" depois de apenas uma semana de lançamento.

Rihanna, que não fica atrás em polêmicas midiáticas, obteve outras conquistas importantes ao se transformar, com "S&M", na intérprete mais jovem na história - tem 23 anos - a conseguir dez números 1 nos rankings de venda dos Estados Unidos. EFE