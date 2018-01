Rihanna não será tão pop no Rock in Rio 2015 quanto foi em 2011; entenda em 5 motivos

A Rihanha de 2015 não lembra em nada aquela que se apresentou no mesmo Rock in Rio, a mesma Cidade do Rock, em 2011. A cantora de Barbados retorna ao Rio de Janeiro para um show neste sábado, 26.

A turnê atual, baseada no mais recente disco dela, Unapologetic, lançado em 2012, já está próxima do fim. Se em 2011, ela era a "menina má do pop", a cantora deixou a fórmula pronta do gênero para trás, aproximou-se de batidas mais vagadoras e graves, nada mais de canções fáceis como "Umbrella".

Veja aqui cinco motivos para entender por que, em quatro anos, Rihanna não é mais a mesma.