Rihanna lança primeira música do novo álbum

A cantora Rihanna lançou nesta quinta-feira, 22, o primeiro single de seu novo álbum, ainda sem nome. We Found Love, uma balada eletrônica, foi produzida pelo DJ escocês Calvin Harris. Este, que será o sexto disco de estúdio de Rihanna, deve chegar às lojas no dia 21 de novembro.

Com apenas 23 anos, Rihanna é hoje um dos principais nomes do pop. Em seu álbum mais recente, Loud (2010), a cantora brinca com temas polêmicos como sadomasoquismo, em S&M. No clipe, ela ainda provoca a imprensa, colocando coleiras em jornalistas.

A popstar de Barbados, que no sábado passado se apresentou em São Paulo e passou por Belo Horizonte e Brasília nesta semana, encerra sua turnê no Brasil na sexta-feira, 23, no Rock in Rio. Rihanna vai encerrar a noite do pop, depois das apresentações de Claudia Leitte, Katy Perry e Elton John.

Ouça abaixo a música We Found Love: