Rihanna lança clipe ‘para maiores’ de ‘Needed Me’; assista

Rihanna não brinca em serviço. A nova leva de clipes da cantora nascida na ilha de Barbados, no Caribe, tem mostrado isso. O mais mais recente da safra é o vídeo de Needed Me, que pode ser assistido abaixo.

O clipe, dirigido por Harmony Korine, responsável pelo filme Spring Breakers: Garotas Perigosas e do filme cult Kids, é definitivamente “para maiores”, com violência e corpos nus.

Nele, Rihanna alterna em cenários como uma mansão e uma boate de strip. Ela busca vingança e vai atrás de um homem para assassiná-lo.

O vídeo segue a estética sombria e cheia de nudez dos clipes anteriores, também retirados do disco ANTI, o ótimo álbum da cantora pop. Antes de Needed Me vieram Kiss It Better e Work – este último conta com a participação do rapper Drake.

ANTI é o oitavo disco de Rihanna e disparadamente o mais maduro e menos pop deles, mas isso não significa que seja menos dançante ou mal sucedido. Work, por exemplo, já está há nove semanas no topo das paradas norte-americanas.

Assista ao vídeo: