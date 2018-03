Rihanna faz seu 1º show no Brasil

SÃO PAULO - A cantora caribenha Rihanna agitou o público neste sábado, 17, no palco da Arena Anhembi, em São Paulo.

Com mais de uma hora de atraso, a artista abriu seu primeiro show no Brasil com Only Girl (In the World). Em seguida, a cantora de Barbados continuou com Disturbia e Shut up and Drive, dois de seus sucessos mais conhecidos.

Rihanna fará show em Belo Horizonte neste domingo, 18, e em Brasília no dia 21. Depois, ela estará no Rio de Janeiro para o Rock in Rio no próximo dia 23.

Os shows da cantora no Brasil fazem parte da turnê de lançamento de Loud, seu quinto e mais recente disco, que, em sua primeira semana, vendeu mais de 207 mil cópias nos Estados Unidos.