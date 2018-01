Rihanna faz campanha de lingerie para a Armani

A grife italiana Giorgio Armani divulgou nesta quarta-feira as fotos da cantora Rihanna, incluindo uma apenas de lingerie, que deverá fazer parte da campanha publicitária da coleção primavera-verão 2012.

Nas imagens divulgadas nesta quarta-feira, seis meses depois de confirmação da cantora como garota propaganda da grife italiana, Rihanna é retratada em poses sensuais.

No último mês de julho, a Armani adiantou que Rihanna seria a nova estrela mundial da linha de lingerie da Empório Armani e também da Armani Jeans.

As fotos com a cantora Rihanna, que já vendeu mais de 20 milhões de discos no mundo, foram feitas pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott, em Dublin.