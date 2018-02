Rihanna fará mais três shows no Brasil em setembro

SÃO PAULO - A cantora caribenha Rihanna confirmou nesta quinta-feira que fará mais três shows no Brasil. Com mais de 20 milhões de discos vendidos, a cantora, que participará do festival Rock in Rio, vem ao país pela primeira vez.

O primeiro show acontecerá no dia 17 de setembro, na Arena Anhembi em São Paulo. O segundo será no dia 18, no Mineirinho de Belo Horizonte. A última apresentação da artista antes do Rock in Rio será no dia 21, em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson.

O início das vendas para o show na capital paulista será à meia-noite do dia 26 de julho, pelo site www.zetks.com.br. O preço das entradas varia entre R$ 300 e R$ 600.

O caminho que Rihanna trilhou até ser tornar um fenômeno pop começou quando, aos 16 anos, ela imigrou de Barbados no Caribe para os EUA com a intenção de investir em uma carreira musical. Sete anos, quatro Grammys, e 20 milhões de álbuns depois, a cantora passa pelo Brasil na turnê de seu quinto disco, Loud, lançado no final do ano passado.