Rihanna empata com Madonna na Billboard

A cantora Rihanna emplacou pela 12a vez uma canção no topo da lista Billboard Hot 100, na quarta-feira, 21, prenunciando um lançamento estrondoso para Unapologetic, seu sétimo álbum de estúdio, que começou a ser vendido nesta semana.

Diamonds é a faixa de trabalho de Unapologetic. Rihanna se junta agora a Madonna e The Supremes no quarto lugar do ranking de artistas que mais vezes chegaram à liderança da Hot 100. Só Michael Jackson, Mariah Carey e os Beatles conseguiram liderar essa lista com mais canções.

Rihanna, de 24 anos, acaba de concluir uma miniturnê de sete dias por sete cidades do mundo para promover seu novo trabalho. Apesar das restrições da crítica, Unapologetic já lidera as vendas do iTunes em 43 países.

Unapologetic teve nota 65 (num total de 100) no site agregador de críticas Metacritic.com. O maior interesse foi despertado pela canção "Nobody's Business", cantada em dueto com seu ex-namorado Chris Brown, que há três anos foi preso por agredi-la. A música alimentou especulações de que os dois teriam reatado.