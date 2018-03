Rihanna é obrigada a parar gravação de clipe após fazer topless

SÃO PAULO - Rihanna teve que parar as gravações de seu novo clipe na Irlanda nesta segunda-feira, 26. A cantora foi interrompida pelo fazendeiro Alan Graham, dono da locação do vídeo de seu ultimo single We Found Love, que considerou sua vestimenta inapropriada, informaram as agências internacionais.

O fazendeiro estava passando de trator e foi surpreendido pela cantora, que fazia topless. Graham disse que não sabia quem era Rihanna quando lhe pediram permissão pra gravar em sua propriedaade e que se viu obrigado a reagir diante da situação. "O estado de desnudez estava ficando inapropriado", disse. "Eu tive uma conversa com Rihanna. Eu espero que ela entenda de onde eu venho. Nós apertamos as mãos".

Rihanna se apresentou no Brasil na semana passada e no último sábado fez um show para milhares de pessoas no palco principal do Rock in Rio, o que ela considerou, de acordo com mensagem no seu Twitter "uma experiência inesquecível". Na Irlanda, a cantora deve fazer três apresentações.