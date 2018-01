'Rihanna é o Frank Sinatra da nossa geração', diz líder do Coldplay

Líder do Coldplay, o vocalista Chris Martin fez, em entrevista ao Guardian, grandes elogios à cantora Rihanna. "Ela é o Frank Sinatra de nossa geração. Ela pode transformar qualquer coisa em ouro com aquela voz."

Ele foi além, dizendo que se conversarmos como qualquer professor de canto sobre grandes cantores de ópera, ele falará sobre constância de tom.

"Há ainda um livro de Alfred Tomatis sobre por que algumas pessoas gostam de certas vozes enquanto outras as odeiam, como a do Bob Dylan ou a minha, ou de quem quer que seja. Rihanna tem esse tom que dificilmente incomoda alguém. É como um tubo de pasta de dente lindamente espremido. Sua voz é deliciosa para os ouvidos. Com Sinatra era a mesma coisa: qualquer música que ele cantasse soava bem à maioria das pessoas", completou.

Rihanna foi parceira do Coldplay no single Princess of China, de 2011.