Rihanna e Drake lideram indicações ao VMA 2012 nos Estados Unidos

"We Found Love", deslumbrante vídeo de Rihanna, também foi indicado nessa categoria, junto com "Wide Awake", de Katy Perry, "Somebody That I Used To Know", de Gotye, e "Bad Girls", de M.I.A..

Perry recebeu quatro indicações, inclusive de melhor vídeo feminino, o hino "Part of Me", que é também o nome do seu filme-show em 3D que estreou neste mês.

Na cerimônia de entrega do VMA, em 6 de setembro, Alicia Keys vai estrear uma nova música do seu futuro álbum, e haverá uma apresentação também da boy-band britânica One Direction.

Os indicados para o prêmio de melhor novo artista incluem Fun. ("We Are Young"), Carly Rae Jepsen ("Call Me Maybe") e Frank Ocean ("Swim Good").

Os vencedores são escolhidos em votação do público.

(Reportagem de Christine Kearney)