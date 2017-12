Rihanna cancela apresentação no Grammy por infecção na garganta

LOS ANGELES - Uma infecção na garganta obrigou a cantora Rihanna a cancelar no último minuto sua apresentação no Grammy, e os médicos a aconselharam a descansar a voz durante 48 horas para evitar um sangramento nas cordas vocais, disseram organizadores da cerimônia na noite de segunda-feira.

Outra ausência de última hora foi a artista de hip-hop Lauryn Hill, que não explicou por que não compareceu para um dueto que não foi anunciado, mas estava planejado, com o astro de R&B The Weeknd, mesmo depois de ter feito um ensaio completo com ele no início do dia, afirmou Neil Portnow, presidente da Academia de Gravações, que realiza o evento.

Rihanna, de 27 anos e que já conquistou oito prêmios Grammy, interpretaria sua canção "Kiss It Better", de seu novo disco, "Anti", que foi lançado em janeiro, depois do prazo final de inscrições para o Grammy deste ano.

Mas após um exame feito depois do ensaio de segunda-feira, os médicos decidiram que ela deveria evitar se apresentar por correr "o risco de ter um sangramento nas cordas vocais", afirmou sua assessoria de imprensa em um comunicado lido pelos organizadores da premiação aos repórteres nos bastidores.

"Os antibióticos que ela vinha tomando há três dias não acabaram com a infecção como deveriam. Assim sendo, ela não pode se apresentar com segurança", afirmou a declaração.