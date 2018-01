Rihanna, Ariana Grande e Britney Spears se apresentarão no VMA 2016

Ele está vazio agora, mas em quatro dias o Madison Square Garden, de Nova York, estará repleto com algumas das maiores estrelas da música para a premiação anual da MTV, o Video Music Awards.

Beyoncé lidera as nomeações com 11 indicações, uma máxima da carreira, Adele obteve sete e Rihanna concorre várias vezes por suas colaborações com o DJ Calvin Harris, em This is What You Came For, e com Drake na música Work.

Um dos momentos mais aguardados no domingo será quando Rihanna receber o prêmio Michael Jackson de Vanguarda em Vídeos - o equivalente a um prêmio pela carreira - e se apresentar ao vivo no palco.

"Eu acho que todos querem assistir por causa da Rihanna. O que ela está fazendo com o momento de Vanguarda de Vídeos é algo que ninguém nunca fez", disse o produtor executivo Jesse Ignjatovic nesta quinta-feira, 25.

Entre os artistas confirmados também estão Britney Spears, Ariana Grande, Nicki Minaj e Nick Jonas.

O sempre imprevisível rapper Kanye West participará e terá um assento na primeira fila, ao lado da mulher, Kim Kardashian. Os produtores não disseram se ele fará uma performance ou não.