Rihanna aparece mais sexy na capa de seu próximo disco

A cantora Rihanna aparece com uma imagem mais sexy na apresentação pela internet de seu próximo single, Russian Roulette, que a partir desta terça-feira, 20, pode ser escutado pelo seu site rihannanow.com.

Com um espartilho dourado e fazendo um topless, a intérprete de Run this town, Umbrella ou Rehab foi fotografada com o corpo envolvido por um material que simula arame farpado e com uma sofisticada maquiagem.

Russian Roulette, um tema que Ne-You, Shaffer Chimère Smith, é autor e produtor, é também uma canção que parece falar sobre uma relação de abuso, que começa com um solo de violão e relata o medo de uma situação onde um homem abusa de uma mulher.

A música que termina com o som do disparo de uma arma de fogo faz parte do CD intitulado "Rated R", que será colocado à venda em 23 de novembro e que será o primeiro da cantora de 21 anos depois de Good Girl Gone Bad, de dois anos atrás.

Também será o primeiro que a cantora de Unfaithful coloca no mercado após o rompimento com o cantor Chris Brown, que em agosto recebeu sentença de seis anos em liberdade condicional e mais seis meses de trabalhos comunitários por tê-la agredido em fevereiro, quando chegavam a uma festa prévia à entrega do Grammy em Los Angeles.