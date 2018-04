'Riffs, Grooves e Beats' mistura estilos em séries de shows no CCBB-SP

Em novo projeto musical, Riffs, Grooves e Beats, o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo apresenta, em todas as terças de janeiro, uma atração diferente, com shows às 13h e às 19h30. Cada banda se apresenta duas vezes no mesmo dia, nos diferentes horários.

Hoje é a vez de Cidadão Instigado e Karina Buhr. A cantora sobe ao palco acompanhada do vocalista da banda convidada, Fernando Catatau, e o guitarrista Edgard Scandurra, ex-Ira!.

O objetivo do projeto é estabelecer um panorama da música brasileira com artistas de diferentes influências nas diversas regiões do país. Nas próximas semanas, se apresentam Tigre Dente de Sabre e Edgard Scandurra no dia 11, Retrofoguetes e Maquinado no dia 18 e Ava CóR e Nação Zumbi em 25 de janeiro.

'Riffs, Grooves e Beats' - Centro Cultural Banco do Brasil de SP (R. Álvares Penteado, 112. Tel 3113-3651). Dias 4, 11, 18 e 25 de janeiro, às 13h e às 19h30. R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Conheça as atrações no site do CCCB