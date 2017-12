Riff de 'Whole lotta love', do Led Zeppelin, é escolhido o melhor de todos os tempos

O riff de guitarra da música Whole lotta love, do Led Zeppelin, foi escolhido como o melhor de todos tempos pelos ouvintes da Rádio 2, da BBC de Londres. A canção desbancou grandes clássicos, incluindo Sweet Child O'Mine, do Guns N' Roses, Back in Black, do AC/DC e Money For Nothing, do Dire Straits.

A música lançada no disco Led Zeppelin II, de 1969, conta com o riff de guitarra de Jimmy Page. Ironicamente, a canção foi acusada de plágio. O hit do Led Zeppelin seria uma cópia de You need love, composta por Willie Dixon e gravada por Muddy Waters em 1962. Willie Dixon chegou a ser incluído como autor. "Eu queria um riff que tocasse o coração de todas as pessoas", disse Jimmy Page ao site da BBC News, quando soube da notícia.

A canção ainda foi tema do programa Top of the Tops, da BBC nos anos 1970. Enter Sandman, do Metallica, Purple Haze, de Jimi Hendrix, e Really Got me, do The Kinks, também aparecem na lista.

As 5 primeiras músicas da lista:

Whole lotta love

Sweet Child O'Mine

Back in Black

Smoke On The Water

Layla