Ricky Martin visita refugiados no Líbano como embaixador da boa vontade

Ricky Martin, embaixador da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desde 2003, visitou crianças e adolescentes refugiados no Líbano e pediu que o futuro de milhões de menores afetados pela guerra na Síria seja protegido.

"Conheci crianças que foram forçadas a se tornar o ganha-pão de suas famílias, trabalhando até 12 horas por dia", disse nesta sexta-feira, 3, o astro pop ao concluir a visita, que durou dois dias, segundo um comunicado da entidade.

O cantor lembrou que cerca de 2,8 milhões de crianças estão fora da escola na região e pediu ao mundo que faça mais para "proteger os menores da exploração e para facilitar a eles o acesso a locais seguros nos quais possam ser educados e empoderados".

Rick Martin disse estar emocionado com a história de Batoul, uma menina de 11 anos da cidade de Homs, que tem que trabalhar em troca de água e um teto, e junto a sua mãe e suas duas irmãs são as que mantêm à família de 13 membros.

"Estou comovido com a coragem destas crianças. Investir em seu presente é investir no futuro da região", afirmou ele.

O porto-riquenho participou das atividades que o Unicef desenvolve com crianças e adolescentes para oferecer segurança nos campos de refugiados, e se reuniu com adolescentes que estão sendo formados para que adquiram as capacidades intelectuais e práticas.

Aproximadamente, 1,1 milhão de sírios busca abrigo no Líbano desde o início da guerra em 2011 e mais da metade é criança. O Unicef trabalha com o governo libanês e outras organizações humanitárias para cobrir as necessidades de saúde, alimentação e educação de 800 mil crianças vulneráveis, assim como adolescentes que necessitam de apoio.