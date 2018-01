Ricky Martin vai gravar show para a MTV América Latina O cantor porto-riquenho Ricky Martin gravará um show "intimista e acústico" para a MTV América Latina, que será transmitido em 100 canais da emissora, especializada em música jovem, segundo anunciou a rede. Em agosto, Martin gravará, em Miami, o 19.º "unplugged" da rede de televisão. O show será exibido a partir de novembro. O cantor fará um apanhado de sua carreira e apresentará novas músicas, além de cantar em vários idiomas acompanhado de outros artistas cujos nomes serão anunciados em breve, disse o vice-presidente de Música e Talento da MTV América Latina, José Tillan. "Ricky Martin é indiscutivelmente um dos artistas latinos mais bem-sucedidos no mundo todo", afirmou Tillan em comunicado. "Ele tem talento e carisma incríveis, que ultrapassa todas as barreiras culturais e atrai os fãs da música do mundo inteiro. Estamos muito entusiasmados em trabalhar com Ricky novamente", acrescentou. Martin, por sua vez, disse que fazer música e o fato de isso chegar a milhões de pessoas através da magia da televisão é uma oportunidade extraordinária. "Por isso, este projeto com a MTV América Latina me atrai tanto. Estamos trabalhando para oferecer um evento musical espetacular, no qual nossa música e nossa energia sejam sentidas em cada lugar do mundo onde nos vejam, especialmente as pessoas latinas", disse.