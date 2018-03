Ricky Martin sai do armário: 'sou um feliz homem homossexual'

estadão.com.br

"Eu tenho orgulho em dizer que sou um feliz homem homossexual. Eu sou muito abençoado de ser quem eu sou". Por meio dessa frase, o cantor porto-riquenho Ricky Martin assumiu nesta segunda-feira, 25, sua opção sexual.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um texto publicado em seu site oficial e assinado por ele, o artista que arranca suspiros das mulheres desde o início de sua carreira na boyband latina Menudo afirmou que está escrevendo suas memórias.

"Um projeto que sabia que seria verdadeiramente importante para mim, (...), porque ajudaria a me livrar de coisas que venho carregando há muito tempo", afirmou Martin na mensagem aos fãs.

Segundo o cantor, o momento de "serenidade" que está vivendo o levou a "um lugar de reflexão, compreensão e muita iluminação. Me sinto livre, e quero compartilhar isso", acrescentou.

De acordo com Martin, muitas pessoas disseram que assumir sua homossexualidade não valeria a pena e poderia abalar todo seu trabalho, já que muitos não estariam preparados para aceitar "sua verdade, sua natureza". Por medo, o astro teria demorado tanto em revelar sua opção sexual; medo que, segundo Martin, hoje ele já não tem mais.

"Se me perguntam hoje: 'Ricky, do que você tem medo?' Eu responderia: do sangue que corre pelas ruas nos países em guerra, da escravidão sexual infantil, do terrorismo, do cinismo de alguns homens no poder, do sequestro da fé. Mas medo da minha natureza, da minha verdade? Não mais!", declarou o ex-menudo.

Ricky Martin começou a fazer sucesso em 1984, quando conseguiu entrar para o grupo Menudo. Aos 19 anos, em 1991, lançou seu primeiro CD solo "Ricky Martin" e mudou-se para os Estados Unidos.

Em 1993, Ricky lançou o segundo álbum "Me Amaras" e conseguiu destaque no México, onde iniciou sua carreira solo. O sucesso nos países latinos chegou em 1996, com a música "Maria", de seu terceiro disco "A Medio Vivir". A música foi tema da novela "Salsa e Merengue", da Rede Globo, e o disco vendeu mais de 600 mil cópias no Brasil.

Suas músicas já foram tema de filmes da Disney, e até da Copa do Mundo da França, de 1998 ("La Copa de la Vida").