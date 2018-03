Ricky Martin revela segredos de seu novo álbum

Ricky Martin revelou nesta segunda-feira em Madri alguns dos segredos por trás do seu novo álbum Música Alma Sexo, cujo primeiro single, Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú, é uma homenagem a seus dois filhos, explicou o cantor porto-riquenho na primeira entrevista coletiva que ofereceu após o lançamento do disco.

Ricky Martin conquistou o número um do ranking de vendas, incluindo a famosa lista latina Billboard, onde atingiu o posto de melhor estreia de um disco em espanhol em 15 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Muita gente pensava que o primeiro single de Ricky Martin seria uma coisa muito latina, uma balada mais forte", advertiu o cantor, de 39 anos, que explicou ter usado "a influência do reggae" em um tema que lhe possibilitou gravar um vídeo que mostra "as mil maneiras nas quais o amor pode se manifestar".

O novo disco, que chegou às lojas no dia 1º de fevereiro, também conta com a balada Basta ya, uma "história de liberdade" que fala da importância que é "deixar de carregar coisas que não te pertencem", argumentou o cantor de La copa de la vida.

Ricky Martin, que iniciará sua turnê mundial no dia 25 de março em Porto Rico, definiu seus filhos, Matteo e Valentino, como "o melhor da minha vida". Por enquanto descartou que está buscando "um companheiro" para completar sua família, embora explicou que a adoção "é uma opção maravilhosa".

Os planos do ex-integrante do Menudos passam por uma turnê mundial com seu novo álbum, mudança para Nova York e, nessa mesma cidade, fazer parte do elenco do musical Evita.

Ricky explicou os motivos que lhe levaram a escolher o nome de seu novo álbum, onde aparecem três conceitos muito relacionados com sua personalidade: "A vida sem música não existe, além disso, sem alma seria só um pedaço de carne e já o sexo, quem não gosta?".

O artista porto-riquenho comemorou o sucesso da sua recém publicada biografia, Eu, que se transformou em um dos livros mais vendidos segundo a lista do The New York Times, e na qual aborda, entre outras coisas, a declaração pública de sua homossexualidade via Twitter.

A confissão através da rede social serviu para mostrar-se mais "transparente e honesto", explicou Ricky.

"O medo à rejeição estava em minha cabeça", indicou o cantor, que se mostrou surpreendido pelo "carinho do público, da imprensa e dos críticos", e descartou que se tratasse de "uma estratégia de marketing".

Após ter anunciado sua opção sexual, o cantor explicou que não tem medo de perder o público feminino adolescente que o acompanhou durante toda sua carreira porque "a mensagem, a fusão, a energia, a balada e os ritmos dançantes continuam".

Sobre o panorama musical atual lembrou que escuta "de tudo", embora goste muito do trabalho da cantora espanhola Concha Buika. Ricky disse que está sempre atento às listas dos mais vendidos, como Lady Gaga e Rihanna, duas de suas artistas preferidas