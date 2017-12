Ricky Martin retornará a Las Vegas em 2018 com espetáculo 'All In'

O artista porto-riquenho Ricky Martin voltará em 2018 a Las Vegas com novas datas do espetáculo residente All In, informaram nesta quarta-feira, 20, os representantes do artista.

Ricky Martin inaugurou em abril este espetáculo de 90 minutos no Park Theater, no Monte Carlo Resort and Casino, com capacidade para 5,2 mil pessoas, local onde voltará a se apresentar a partir de 15 de março.

Este espetáculo, cujos ingressos serão colocados à venda na sexta-feira, será apresentado cinco dias em março, para posterioamente retornar em quatro datas em maio e outras duas no início de junho de 2018.

Para cada ingresso vendido, o cantor doará US$ 1 à Fundação Ricky Martin, que trabalhou em Porto Rico para reverter os efeitos da passagem do furacão Maria, bem como seu habitual esforço a dar conforto às crianças do mundo, além de denunciar o tráfico humano, disseram os representantes do cantor.

Em All In, Ricky Martin interpreta 21 grandes êxitos, entre eles Livin' La Vida Loca, Shake Your Bon Bon, Cup of Life, La Bomba e Vente Pa'Ca entre outros.

O espetáculo All In, que tem diração de Jamie King - que já dirigiu Celine Dion, Britney Spears, Madonna e Rihanna - conta com três telões, jogos de luzes, 16 bailarinos e nove músicos que tocam ao vivo.

Anteriormente, King já havia trabalhado com o cantor porto-riquenho em suas turnês Livin 'La Vida Loca Tour (1999) e Black and White Tour (2007).