Ricky Martin recebe o prêmio Personalidade do Ano O trabalho humanitário de Ricky Martin contra a exploração sexual e profissional de crianças recebeu o reconhecimento da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, que entregou na quarta-feira, véspera da festa do Grammy Latino, em Nova York, o prêmio "Personalidade do Ano" ao cantor porto-riquenho. O evento reuniu astros da música latina como Miguel Bosé, Juan Luis Guerra e Luis Fonsi, que interpretaram sucessos de Martin. "Este reconhecimento é importante para mim porque não foi ganho pela música, e sim pelo trabalho da Fundação Ricky Martin, o que me deixa feliz", disse o cantor. A Fundação Ricky Martin defende o bem-estar das crianças de todo o mundo em áreas como justiça social, educação e saúde. A homenagem começou com um vídeo que resumiu a carreira do astro, desde os tempos do grupo infantil Menudo até ele se transformar em um sucesso internacional.