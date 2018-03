Ricky Martin recebe láurea de Ícone Mundial no prêmio 'Lo Nuestro'

MIAMI - O porto-riquenho Ricky Martin recebeu das mãos de sua compatriota Ednita Nazario a láurea de Ícone Mundial do prêmio 'Lo Nuestro' 2011, em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 17, em Miami.

"Sua música é escutada em todas as partes do mundo", assinalou Ednita antes de Ricky interpretar a canção 'Lo mejor de mi vida eres tú', o primeiro single do seu novo álbum, 'Música, Alma, Sexo'.

Ao fim da interpretação, o cantor, que recentemente admitiu ser homossexual, se aproximou do microfone para agradecer ao público, a Deus, a seus pais e a seus filhos, Valentino e Mateo.

"Este momento é o resultado de muitos anos de trabalho (...) e do apoio de todos vocês", finalizou Martin, visivelmente emocionado.

A entrega do prêmio "Lo Nuestro" começou com as atuações do rapper Pitbull, do trio mexicano Camila e da inesperada participação de Gloria Trevi.

O prêmio, que é organizado pela emissora Univision, possui 36 categorias divididas entre os cinco gêneros mais populares da música latina, com os artistas escolhidos por votação popular através da internet.