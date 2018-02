Ricky Martin grava clipe de música para a Copa no Brasil

O cantor Ricky Martin chega ao Brasil em março para gravar um clipe da canção vencedora do concurso SuperSong, organizado pela Sony e pela Fifa. O porto-riquenho registra Vida, do americano Elijah King, para o CD oficial da Copa Do Mundo. A música concorreu com outras 1600 inscritas.

Martin participou do concurso como jurado. Em 1998, ele foi o intérprete de La Copa de La Vida, tema oficial da Copa do Mundo da França. A produção de Vida fica a cargo de Salaam Remi, que já trabalhou com Amy Winehouse e Nelly Furtado. “Quero um coro de 80 mil pessoas cantando essa música como um mantra”, disse o cantor.