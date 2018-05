Ricky Martin fará shows no Brasil em agosto

Ricky Martin anunciou que fará shows no Brasil em agosto. O cantor porto-riquenho vem ao País em turnê de seu último disco Música + Alma + Sexo, lançado este ano. Um de seus últimos singles, The Best Thing About Me is You, com participação de Joss Stone, é um sucesso das paradas brasileiras.

As apresentações acontecerão em São Paulo, no dia 28, Rio de Janeiro, 29, e Porto Alegre, 30. Os shows nas três capitais abrem uma série de concertos na América Latina. Em setembro, Ricky Martin tocará no Uruguai, no Chile e em seis cidades da Argentina, onde participa nesta quinta-feira, 09, de uma sessão de autógrafos.

Ainda não previsão sobre o início das vendas dos ingressos.

Música + Alma + Sexo é o primeiro disco do cantor desde Life, de 2005. O álbum está em 10º lugar na lista de latinos mais vendidos da revista Billboard. Nesse meio tempo, Ricky Martin teve filhos, assumiu sua homossexualidade e lançou um livro, a autobiografia Eu.