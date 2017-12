Ricky Martin é nomeado Personalidade do Ano O cantor portarriquenho Ricky Martin foi nomeado nesta quinta-feira a Personalidade do Ano pela Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação (LARAS), organizadora dos Grammy Latinos. "Estamos orgulhosos e emocionados por honrar um ser humano com espírito positivo que vem de um compromisso verdadeiro e de uma completa dedicação e perseverança", anunciou, em Miami, o presidente da LARAS, Gabriel Abaroa. O artista vai receber o prêmio no dia 1.º de novembro, em Nova York, um dia antes da celebração da sétima edição dos prêmios Grammy Latinos, na Madison Square Garden. Receberam anteriormente o prêmio de Personalidade do Ano, além do músico e ministro da Cultura brasileiro Gilberto Gil, os cantores Vicente Fernández e José José, mexicanos, o cantor espanhol Julio Iglesias, o produtor cubano radicado nos EUA Emilio Estefan e o guitarrista mexicano Carlos Santana. Ricky Martin, vencedor dos prêmios Grammy e Grammy Latino, gravou nesta quinta-feira no teatro da Universidade de Miami seu primeiro disco MTV Unplugged.