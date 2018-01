Ricky Martin e Bryan Adam proibem fotos em shows Os cantores Ricky Martin e Bryan Adams proibiram que sejam feitas imagens com filmadoras e câmeras fotográficas durante seus shows no 48.º Festival Internacional de Viña del Mar, a 110 quilômetros de Santiago, no Chile, que começa nesta quarta-feira, 20 e vai até a próxima terça-feira. Segundo declarou a produção dos shows dos cantores, a medida foi tomada para evitar que as imagens dos artistas sejam mal utilizadas. O evento acatou a decisão dos cantores, declarando que as emissoras que detêm os direitos de transmissão exclusiva do festival entregarão material audiovisual aos outros canais e meios de comunicação. Esta será a primeira vez que o evento impede o trabalho de fotógrafos e câmeras. A União de Repórteres Gráficos do Chile convocou protesto nas ruas. Ricky Martin, o cantor pop de Porto Rico, é uma das principais atrações do evento ao lado do roqueiro canadense Bryan Adams, do grupo espanhol Oreja de Van Gogh e do cantor e compositor argentino Fito Páez. Dez países competem pelo troféu conhecido como Gaivota de Prata. O evento de seis dias ocorre na Quinta Vergara, um anfiteatro ao ar livre com capacidade para 15 mil pessoas O espetáculo de abertura será do cantor Ricky Martin.