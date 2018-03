Ricky Martin divulga fotos de seus gêmeos no Twitter

O cantor Ricky Martin, que mantém seus filhos distantes do público, compartilhou novas fotos com os gêmeos por meio do Twitter.

Segundo seu agente, logo depois de receber numerosos pedidos de seus fãs, o cantor de Porto Rico, decidiu divulgar novas imagens familiares, nas quais aparece junto com seus filhos na praia.

Martin tem estado em "contato permanente" com seus seguidores no Twitter durante a gravação de seu novo álbum, que será lançado no primeiro semestre do ano que vem, disse o representante em um comunicado.

O cantor surpreendeu o mundo há um ano ao anunciar sua paternidade. Os meninos Matteo e Valentino nascerem de uma mãe de aluguel de identidade desconhecida.