Revista revela capa do novo álbum de Madonna

A capa de Hard Candy, o novo álbum da popstar Madonna, foi revelada nesta sexta-feira, 14, pela revista americana People. Na imagem, a cantora aparece como uma boxeadora, sob um fundo colorido que remete aos doces, inspiração de Madonna para seu novo disco, com lançamento previsto no Brasil e EUA para 29 de abril. Veja também: 'Meu maior medo no mundo é a morte', diz Madonna Novo single de Madonna vaza e se espalha na internet Em Hard Candy, 12º álbum inédito de sua carreira, a cantora contou com a participação de Justin Timberlake - que divide os vocais do primeiro single, 4 Minutes - e dos produtores Timbaland e Nate Danja Hills, que já assinaram a produção de outros álbuns best-sellers do pop atual, como Blackout (2007), de Britney Spears, e Loose (2006), da canadense Nelly Furtado. Sobre o novo projeto, Madonna afirma que o conceito vem "de uma justaposição do doce com o duro". A origem do título - 'bala dura', em português - se deve à obsessão da cantora por doces e traduz o clima do álbum, que mais uma vez aborda temas polêmicos com meiguice, de acordo com o site da artista. "Eu vou te arrebentar, mas você vai se sentir bem com isso", afirmou a cantora em sua página, ao comentar o novo material. O novo disco da popstar sucede Confessions On a Dance Floor (2005), seu último álbum, que chegou ao primeiro lugar da paradas americanas e européias e rendeu hits como Hung Up e Sorry.