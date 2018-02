Revelados os nomes dos bebês de Celine Dion

Os nomes dos gêmeos de Celine Dion, nascidos no sábado, 23, não são mais segredo. Os bebês vão se chamar Nelson e Eddy. Segundo o site da US Magazine, a cantora e o marido Rene Angelil revelaram os nomes das crianças em entrevista a um canal de TV canadense, gravada em 13 de outubro.

O casal explicou a escolha dos nomes: Nelson é em homenagem ao líder sul-africano Nelson Mandela; Eddy, ao compositor francês Eddy Marnay, morto em 2003 e que ajudou Dion a se lançar no meio musical, quando ela tinha apenas 13 anos.

Celine Dion, 42 anos, e Angelil, 68, já eram pais do menino Rene-Charles, 9. Nelson e Eddy foram concebidos após várias tentativas frustradas de fertilização in vitro.

"Às 11h11 de sábado, quando nos mostraram o primeiro bebê chorando, nós chorávamos", Angelil contou esta semana à Canadian TV. "Eles são muito parecidos. Mas isso pode mudar em alguns meses, porque não são gêmeos idênticos", completou.

Saudáveis, os bebês nasceram um mês antes do previsto, no Centro Médico St. Mary´s, na Flórida, pesando 2,55 kg e 2,38 kg. Os gêmeos saíram do hospital nesta quinta-feira, 28.