Revelação do rock nacional, Scalene participa do 'Estadão + Música'

A banda brasiliense Scalene, uma das grandes revelações do rock nacional nos últimos anos, é a atração desta semana no Estadão + Música. O bate-papo será transmitido ao vivo, a partir das 15h, na página do Cultura Estadão no Facebook.

Gustavo Bertoni (vocal e guitarra), Tomas Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe Mkk Nogueira (bateria) lançaram recentemente o disco magnetite, o terceiro álbum de estúdio do grupo. Além do som pesado, característica marcante do Scalene, o trabalho mescla soul e uma pitada de música brasileira.

+++ Ouça: Refrão Estadão #16 — Entrevista com Scalene

Em setembro, o Scalene se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio. Com um show enérgico, o grupo roubou a cena e o público, que esperava por atrações como Aerosmith, Def Leppard e Fall Out Boy, se surpreendeu com a performance dos garotos. O Scalene faz show de lançamento de magnetite no Cine Joia, em São Paulo, neste domingo, 26. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 120.

+++ Scalene, no palco principal do Rock in Rio, pode representar o estouro de uma nova cena de rock

Serviço

Scalene em São Paulo

Data: 26 de novembro, domingo

Horário: 17h (abertura da casa)

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo - SP

Ingressos: de R$ 40 (terceiro lote; meia-entrada; pista) a R$ 120 (preço único; Full Experience) pelo site Eventbrite

Classificação etária: 18 anos.