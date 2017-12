Réveillon terá atração secreta além de Black Eyed Peas O grupo americano Black Eyed Peas vai tocar aos 2 minutos do Ano Novo no Posto 8, na Praia de Ipanema, no Rio. O promotor do Réveillon de Ipanema, a Nokia, anunciou o schedule dos shows do Nokia New Year?s Eve, que vão agitar a orla carioca a partir do último dia do ano velho. Uma atração internacional do mesmo porte de Black Eyed Peas deverá ser confirmada até o final da semana que vem. O show do pianista, arranjador e compositor Sergio Mendes será o primeiro no seu País de nascimento após 28 anos vivendo fora. São estimadas mais de 300 mil pessoas na festa de Ipanema, que também contará com uma tenda de música eletrônica, que tem como atração confirmada até agora a dupla Infected Mushroom. Eis a ordem de entrada dos artistas: 19h - DJ Nado Leal 19h30 - John Legend 20h30 - Sergio Mendes 21h30 -DJ Nado Leal 21h40 - DJ Marlboro 23h - Funk?n?Lata 0h02 - Black Eyed Peas 1h15 - Acadêmicos do Grande Rio 2h - Atração internacional secreta, ainda a ser revelada