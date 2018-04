Retorno triunfal de Adele é destaque no pop mundial de 2015

As previsões musicais para 2015 apenas supunham um possível retorno da britânica Adele, mas nem Mãe Diná poderia acertar na mosca que, já no fim do ano, a cantora fosse lançar seu terceiro e aguardado álbum. Era fácil prever um estouro de vendas, embora nada comparado a nova leva de recordes arrebentados por ela. 25 já vendeu 6 milhões de cópias e os números podem subir ainda mais. É o disco mais vendido da indústria desde 21 (adivinhe de quem?), com seu total de 11 milhões de cópias desde em 2011.

A gravadora da cantora optou por não permitir que as canções do disco chegassem ao serviço de música via streaming. Deu uma rasteira em Spotify, Deezer e o finado Rdio, justamente em um ano em que esses serviços se estabeleceram como provedores viáveis e boas opções para manter respirando uma indústria capenga há anos. Pareceu ingratidão e provou que, quando o assunto é garantir o faturamento da década, o streaming pode ser deixado de lado.

