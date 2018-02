Restart fará show em praça de SP durante o VMB

A banda Restart vai se apresentar em uma praça de São Paulo durante a premiação do Vídeo Music Brasil (VMB), da MTV. O show, só para convidados, será transmitido durante a festa, que acontece nesta quinta-feira (16), em São Paulo. A emissora não divulgou o local da apresentação.

Queridinha entre os jovens, a banda divide o maior número de indicações com o NXZero, e concorre nas categorias artista do ano, clipe do ano, hit do ano, artista pop e revelação.

Sob o tema "Televisão do Futuro", a 16ª edição do prêmio também terá a banda internacional Ok Go e os brasileiros Otto, Capital Inicial, Fresno, Gaiola das Cabeçudas e Jam 20 anos.

A modelo Larissa Riquelme, musa da Copa do Mundo, deve anunciar o prêmio de show do ano. A festa, apresentada pelo VJ Marcelo Adnet, acontece no Credicard Hall, em São Paulo, e será transmitida pela MTV a partir das 22h.

Confira os indicados:

Artista do ano

Otto

Fresno

Restart

Nx Zero

Sandy

Pitty

Mallu Magalhães

Capital Inicial

Skank

Arnaldo Antunes

Clipe do ano

Skank - Noites De Um Verão Qualquer

Mombojó - Pa Pa Pa

Nx Zero - Só Rezo

Mallu Magalhães - Shine Yellow

Marcelo D2 (c/ Zuzuca Poderosa e DJ Nuts) - Meu Tambor

Capital Inicial - Depois Da Meia-Noite

Vespas Mandarinas - Sem Nome

Diogo Nogueira - Tô Fazendo a Minha Parte

Restart - Recomeçar

Cine - A Usurpadora

Show do ano

Otto

Pitty

Arnaldo Antunes

Capital Inicial

Nx Zero

Hit do ano

Restart - Levo Comigo

Nx Zero - Só Rezo

Skank - Noites De Um Verão Qualquer

Sandy - Pés Cansados

Pitty - Fracasso

Revelação

Restart

Hori

Hevo 84

Replace

Karina Buhr

Aposta

Flora Matos

The Name

Apanhador Só

Unidade Imaginária

Thiago Petit

Aposta internacional

Janelle Monáe

Darwin Deez

School of Seven Bells

Big K.R.I.T.

Toro y Moi

Rock

Pitty

Capital Inicial

Glória

Nx Zero

Strike

Pop

Mallu Magalhães

Sandy

Fresno

Lulu Santos

Restart

MPB

Otto

Diogo Nogueira

Céu

Cidadão Instigado

Lucas Santtana

RAP

Kamau

Ogi

Rincon Sapiência

Lurdez da Luz

MV Bill

Música eletrônica

Gui Boratto

Killer On The Dancefloor

Zemaria

Database

Boss in Drama

Artista internacional

Paramore

Black Eyed Peas

Green Day

Justin Bieber

Tokio Hotel

Jay-Z

Ke$ha

Katy Perry

Lady Gaga

Beyoncé

Webstar

PC Siqueira

Felipe Neto

Mystery Guitar Man

Katylene

O Criador

Webhit

Cala Boca Galvão - Save Galvão Birds Campaign

Justin Biba - Paródia Justin Bieber

Puta Falta de Sacanagem

Zeca Camargo bocejando no Fantástico

Dunga em Um Dia de Fúria!

Game

God Of War III

Super Mario Galaxy 2

Batman Arkham Asylum

Red Dead Redemption

Call of Duty: Modern Warfare 2