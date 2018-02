Restart é o grande vencedor do VMB 2010

SÃO PAULO - Festa de família. Ou melhor, festa da família. Da família Restart, como fãs e grupo gostam de se chamar. Na comemoração dos 20 anos da MTV, a banda Restart saiu consagrada da premiação da emissora pop musical. Os garotos do rock alegre levaram os prêmios de Artista do Ano, melhor Clipe, melhor Hit, Pop e Revelação.

A banda, que recebeu os primeiros prêmios sob aplausos de um público enlouquecido num show em uma praça a quilômetros de distância da premiação, enfrentou vaias depois que chegou ao Credicard Hall para receber os principais troféus.

Os aplausos e as vaias ao grupo durante a premiação refletiram um embate que vem sendo disputado desde que os garotos despontaram como novos ídolos do rock brasileiro.

Os detratores, muitos dos quais anos atrás vestiam roupas coloridas durante as ondas hippies, new-wave, clubber, dark e outras menos lembradas, costumam os tratar pejorativamente de "coloridos". Termo que não os desagrada e com o qual parecem lidar bem. Nada de novo. É o embate de sempre. Já aconteceu várias vezes e continuará a acontecer sempre que uma nova geração descobre que pode fazer música com o kit básico de violão, guitarra, baixo e bateria.

Os defensores, como sempre, formam um exército de fãs que, para desgosto dos detratores, segue o grupo e lota todas as apresentações e aparições do grupo. Uma delas, há alguns meses, rendeu um pequeno tumulto, um grande burburinho na internet e dois grandes bordões que pegaram: "Puta falta de sacanagem" e "Vou xingar muito no Twitter". A confusão que deu origem aos bordões poderia até render um sexto prêmio do grupo, mas o troféu de webhit do VMB ficou para o vídeo "Justin Biba", a paródia a Justin Bieber - premiado como Melhor Artista Internacional - outro ídolo pop alvo de chacotas dos detratores na mesma proporção das manifestações de amor que recebe dos fãs.

Durante as vaias aos garotos no Credicard Hall, era possível ouvir gente gritando o nome de Pitty, que não muito tempo atrás era a criticada da vez e que nesta noite venceu o Prêmio Rock. Figurinha fácil nas premiações anteriores, a roqueira baiana dessa vez não estava na festa para receber o prêmio. De Londres, agradeceu através de um vídeo pré-gravado.

Os vencedores da noite parecerem não se abalar com as manifestações negativas de parte da plateia. Ao receberem o prêmio de Artista do Ano - o último da noite - das mãos do comediante Danilo Gentili - disseram que não mereciam o prêmio. "Não mereciam mesmo", emendou o comediante, encarnando o embate atual do pop rock brasileiro. Festa encerrada. Muita gente foi comemorar ou xingar muito no Twitter.

A lista dos ganhadores:

Artista do ano

Restart

Clipe do ano

Restart (Recomeçar)

Show do ano

NXZero

Hit do ano

Restart - Levo Comigo

Revelação

Restart

Aposta

Thiago Petit

Aposta internacional

School of Seven Bells

Rock

Pitty

Pop

Restart

MPB

Diogo Nogueira

RAP

MV Bill

Música eletrônica

Boss in Drama

Artista internacional

Justin Bieber

Webstar

Felipe Neto

Webhit

Justin Biba - Paródia Justin Bieber

Game

Super Mario Galaxy 2